Заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась в Пермском крае на 2,4% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за прошедшие 9 месяцев заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщили в минздраве региона.

В ведомстве считают, что динамика связана с увеличением охвата скрининговыми исследованиями населения. При этом количество детей с ВИЧ, рожденных от инфицированных матерей в Прикамье, ниже, чем в Российской Федерации.

В министерстве здравоохранения рассказали, что более 95% пациентов в Пермском крае, имеющих жизненные показания, получают лечение. Антиретровирусной терапией охвачены 83,4% ВИЧ-инфицированных, состоящих под диспансерным наблюдением.

В среду, 1 декабря, во Всемирный День борьбы со СПИДом в медицинских учреждениях Прикамья организуют бесплатное тестирование на ВИЧ-статус. В Перми местом проведения добровольных исследований станет железнодорожный вокзал Пермь II — пункт тестирования примет всех желающих с 13.00 до 16.00.

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