Елена Синица
В ночь на 3 декабря временно перекроют федеральную трассу Пермь-Екатеринбург
Это связано с установкой надземного пешеходного перехода
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В ночь с 2 на 3 декабря на трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург планируется временное закрытие движения транспорта. Об этом сообщает ФКУ «Уралправтодор».
Поясняется, что на км 266+100 (вблизи с.Киргишаны) будут устанавливать надземный пешеходный переход.
В связи с этим, с 23:00 до 23:40 будет перекрыто движение в обоих направлениях.
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