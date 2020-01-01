Елена Синица В ночь на 3 декабря временно перекроют федеральную трассу Пермь-Екатеринбург Это связано с установкой надземного пешеходного перехода Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

В ночь с 2 на 3 декабря на трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург планируется временное закрытие движения транспорта. Об этом сообщает ФКУ «Уралправтодор».

Поясняется, что на км 266+100 (вблизи с.Киргишаны) будут устанавливать надземный пешеходный переход.





В связи с этим, с 23:00 до 23:40 будет перекрыто движение в обоих направлениях.

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