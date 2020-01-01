Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер в 61 организации Пермского края К нарушителям будут применены меры административного характера Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 12 по 25 ноября 2021 года специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения антиковидных мер в 61 организации Пермского края. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Всего было проверено 289 организаций (заведения общепита, транспорт, организации образования, продуктовые и непродовольственные магазины). Среди самых распространённых нарушений — работа персонала без масок и перчаток, отсутствие устройств для обеззараживания воздуха и антисептиков, разметки для соблюдения социальной дистанции и пр.

К нарушителям будут применены меры административного характера.

Всего с марта 2020 года специалисты регионального управления Роспотребнадзора проверили более 26 тыс. организаций региона. По фактам антиковидных нарушений судами назначены штрафы на сумму 99,8 млн рублей, деятельность 197 компаний была приостановлена.

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