Мария Сыропятова Жалоба московской компании на итоги торгов на строительство дома в Перми признана необоснованной По мнению истца, заказчик не установил требования о взносах в фонд возмещения вреда Поделиться Поделиться Твитнуть

УФАС по Пермскому краю признало необоснованной жалобу ООО «Стройтраст» (Москва) на требования к конкурсной документации на строительство муниципального многоквартирного дома на ул. Чайковского, 11 в Перми. Это подтвердили в пресс-службе краевого УФАС.

В жалобе упоминалось о том, что заказчиком не были установлены требования о взносах в фонд возмещения вреда. В решении антимонопольного ведомства говорится, что данные сведения содержатся «в выписке из реестра членов саморегулируемой организации», что соответствует, по мнению антимонопольщиков, требованиям федерального законодательства.

Одновременно в этом же документе содержатся сведения об уровне ответственности потенциального подрядчика.

Напомним, что ООО «Стройтраст» из Москвы недавно подало три похожие жалобы в ФАС России на торги по строительству автодорожных развязок на Транссибирской магистрали в Перми. Их в антимонопольном ведомстве пока не рассмотрели.

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