Олеся Максименко В Прикамье выявлено 34 муниципалитета с новыми случаями заражения COVID-19 Наибольшее количество заболевших — в столице региона, Пермском районе и Добрянском округе Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки новые случаи инфицирования коронавирусом выявлены в 34 территориях Прикамья. По количеству заболевших лидируют столица региона, Пермский район и Добрянский округ — 337, 41 и 40 заразившихся соответственно.

Кроме того, 34 новых диагноза COVID-19 поставлены в Краснокамском округе, 33 — в Лысьвенском, 29 — в Чайковском, 22 — в Кунгуре, 18 — в Берёзовском округе, 13 — в Александровском, по 12 — в Сивинском и Суксунском.

В Чернушинском округе выявлено 10 новых случаев, в Соликамском — девять, в Кудымкаре и Осинском округе — по восемь, в Березниках, Кишертском и Красновишерском округах — по семь, в Губахе и Чусовском округе — по пять, в Кунгурском районе, Бардымском, Ильинском и Октябрьском округах — по четыре.

По трое заразившихся — в Верещагинском, Гайнском и Уинском округах, по двое — в Большесосновском, Кочёвском и Юсьвинском, по одному — в Нытвенском, Ординском, Очёрском и Частинском округах.

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