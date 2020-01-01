В Перми скончалась чемпионка Европы по тхэквондо среди юниоров Причина смерти Арины Биктимировой неизвестна Поделиться Поделиться Твитнуть

Арина Биктимирова / фото: vk.com/taekoclub

В понедельник, 29 ноября, в Перми скоропостижно скончалась чемпионка Европы по тхэквондо среди юниоров, студентка второго курса физического факультета ПГНИУ Арина Биктимирова.

— Сегодня ночью внезапно ушла из жизни выдающаяся спортсменка, — сообщили в «ТАЭКО — клубе» (спортивная организация, где занималась пермячка). — Ничто не предвещало трагедии. Арина была абсолютно здорова. Перед чемпионатом Европы она проходила углубленное медицинское обследование. Никаких проблем со здоровьем не было.

Арина начала заниматься тхэквондо в шесть лет, в 2008 году перешла в клуб «Орлёнок», в группу Натальи Долгошеиной, а уже через год Арину пригласили в сборную Пермского края. Несмотря на любовь к тхэквондо профессию Арина решила получать в ПГНИУ.

В одном из интервью Биктимирова рассказывала:

«Пермский университет привлёк меня фундаментальными знаниями и высоким процентом квалифицированных специалистов. В школе меня интересовали различные физические явления, поэтому со специальностью я определилась давно».

Самое высокое спортивное достижение в карьере Арины случилось всего месяц назад. В октябре Биктимирова выиграла чемпионат Европы по тхэквондо ИТФ на острове Крит (Греция).

Прощание с Ариной Биктимировой состоится 1 декабря с 11-45 до 12-45, по адресу ул. Новогайвинская, 71.

«Новый компаньон» выражает искренние соболезнования родным и близким Арины Биктимировой.









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