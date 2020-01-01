Олеся Максименко
В Пермском крае зафиксировано 692 новых случая COVID-19
Общее количество заболевших превысило 140 тыс. человек
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье выявлено 692 новых случая заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших с начала пандемии превысило отметку в 140 тыс. человек.
За этот же период от коронавируса вылечились 633 жителя Пермского края, 26 заболевших скончались.
В тяжёлом состоянии в стационарах региона остаются 324 пациента, 140 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
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