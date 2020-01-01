Олеся Максименко За некачественную уборку улиц в Перми подрядчикам могут снизить оплату Они предупреждены о сложных погодных условиях на предстоящей неделе Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На предстоящей неделе в Перми ожидается большое количество осадков и повышение температуры воздуха. Подрядчикам по содержанию улично-дорожной сети краевой столицы поставлена задача усилить обработку противогололёдными смесями и увеличить число ручных работ.

Как сообщает пресс-служба администрации Перми, в случае некачественной уборки улиц специалисты районных администраций могут принять решение о снижении оплаты подрядчику. О сложных погодных условиях подрядчики предупреждены, количество техники на предстоящей неделе будет увеличено до 250 единиц, рабочих — до 300 человек.

Добавим, по результатам проверки, проведённой в ночь на 29 ноября, на 59 из 191 объекта были выявлены недочёты. В основном замечания касаются сроков зачистки парковочных карманов, вывоза снега и качества прометания пешеходных зон.

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