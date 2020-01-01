Елена Синица На этой неделе в Прикамье потеплеет до +3 градусов Также ожидается большое количество осадков Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На неделе с 29 ноября по 5 декабря в Пермском крае ожидается экстремально тёплая погода с большим количеством осадков. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на научно-популярный проект «Метеоролог и я».

Так, по данным синоптиков, в понедельник, 29 ноября, в регионе будет облачно, пройдёт снег и мокрый снег. Днём в большинстве территорий края возможна слабая оттепель около 0…+1°C. Во вторник днём температура воздуха поднимется до +1…+3°C, пройдёт мокрый снег и дождь.





Ночью 1 декабря температура воздуха будет близка к 0°C, а днём повысится до +1…+3°C. В Перми возможно обновление температурного рекорда +1,8°C, который был установлен в 1969 году.





В первой половине дня 2 декабря в крае ещё сохранится тёплая погода около − 2…+3°C. К вечеру возможно похолодание до 0… − 5°C. Ночью пройдёт мокрый снег, днём — снегопад.





В пятницу, 3 декабря, ночью температура снизится до − 5… − 10°C, по северу — до − 15°C. Днём потеплеет до − 4…+1°C, по северу — до − 4… − 9°C. Вновь пройдёт небольшой и умеренный снег.





В выходные дни в Пермском крае вновь ожидается тёплая погода до 0…+2°C. Существенные осадки пройдут по северу края, где вероятен сильный мокрый снег.

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