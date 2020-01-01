Мария Сыропятова Приостановлены две закупки на строительство крупных транспортных развязок в Перми Общая стоимость работ — 2,9 млрд рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По жалобе московской компании ООО «Стройтраст» приостановлены две крупные закупки на строительство транспортных развязок на Транссибирской магистрали в Перми (первая — с ул. Вишерской, вторая — с ул. Углеуральской). Заказчик работ — КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края».

Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, обе жалобы были поданы в Федеральную антимонопольную службу незадолго до окончания сроков приёма заявок. До рассмотрения жалоб ведомством принято решение о приостановке проведения торгов.

В компании-заявителе считают необоснованным требование конкурсной документации о подтверждении опыта работ у потенциальных подрядчиков. Кроме того, в жалобах указывается на отсутствие требования о наличии взносов в фонд возмещения вреда.

Согласно документации о закупках, работы по строительству развязки между Транссибирской магистралью и ул. Углеуральской должны быть завершены к середине 2024 года. Возведение похожего объекта на пересечении ул. Вишерской с Транссибом — до конца 2024 года. Общая начальная стоимость работ по обеим закупкам — 2,9 млрд руб.

Напомним, на прошлой неделе похожая жалоба от той же московской компании была подана в антимонопольное ведомство на торги по строительству путепровода через Транссибирскую магистраль между ул. Строителей и площадью Гайдара.

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