Мария Сыропятова Торги на строительство участка дороги от ул. Строителей до площади Гайдара приостановлены В ФАС поступила жалоба на конкурс Поделиться Поделиться Твитнуть

ул. Строителей

Константин Долгановский

В Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) подана жалоба на конкурс по поиску подрядчика на строительство очередного участка перехода от ул. Строителей до площади Гайдара в Перми.

Конкурс был объявлен в октябре 2021 года, максимальная стоимость работ – 1,2 млрд. руб.

За день до окончания срока подачи заявок (23 ноября) в ФАС поступила жалоба от московской компании ООО «Стройтраст». В ней заявитель указывает на отсутствие в конкурсной документации требований к потенциальным подрядчикам о наличии взносов в фонд возмещения вреда. Также по мнению компании-заявителя в конкурсной документации завышены требования по подтверждению опыта работ: потенциальные подрядчики должны представить документы, подтверждающие выполнение ими аналогичных работ в течение последних пяти лет со стоимостью каждого контракта не менее 500 млн руб.

В результате ФАС приостановило проведение закупки. Рассмотрение жалобы назначено на 10:00 26 ноября 2021 года.

Заказчик работ по строительству перехода от ул.Строителей до площади Гайдара – КБГУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края».

Подрядчик первого этапа должен разработать рабочую документацию и выполнить весь комплекс строительных работ в срок до 21 сентября 2023 года.

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