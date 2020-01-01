МЧС предупредило об ухудшении погоды в Пермском крае 29 ноября Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В понедельник, 29 ноября, в ГУ МЧС по Пермскому краю со ссылкой на прогноз синоптиков Пермского ЦГМС предупредили о неблагоприятных погодных явлениях в регионе.

В отдельных районах края ожидается налипание мокрого снега на проводах, гололёд на проезжей части, утром и днём местами вероятен туман.

Температура воздуха ночью опустится до —7…—2°, днем потеплеет до —3…+2°.

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными на автодорогах, с учётом метеорологических условий выбирать безопасную скорость движения, увеличивать дистанцию, избегать опасных маневров, так как даже незначительные резкие движения могут привести к неконтролируемому заносу.

Кроме этого, водителям следует быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов, приближаясь к которым, снижать скорость вплоть до полной остановки своего транспортного средства, чтобы пропустить пешеходов.

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