Андрей Стрельцов «Молот» уступил «Ладе» Пермская хоккейная команда прервала свою восьмиматчевую победную серию Поделиться Поделиться Твитнуть

Второй круг чемпионата ВХЛ «Молот» начал домашним матчем против тольяттинской «Лады». Итог поединка 3:4 в пользу гостей.

В первые двадцать минут соперник забросили друг другу по одной шайбе. Гол в составе хозяев площадки забросил Алексей Шубин.

Во втором периоде вначале Степан Никулин вывел «молотобойцев» вперед 2:1. А после того, как гости отыгрались у хозяев забил Даниил Сероух. 3:2. Однако гости не только отыгрались, но и вышли вперёд 4:3.

В заключительной трети встречи ни одна из команд забить уже не смогла. Напомним, что на прошлой неделе «молотобойцы» обыграли этого соперника на его площадке.

Следующий поединок «Молот» проведет так же дома во вторник. Соперником будет ЦСК ВВС из Самары.

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