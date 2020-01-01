Елена Синица В Прикамье выявлено 693 новых случая заражения COVID-19 Умерло ещё 23 человека Поделиться Поделиться Твитнуть

больница

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 693 новых случая COVID-19.

Сейчас в краевых стационарах в тяжёлом состоянии находится 332 человека. К аппаратам ИВЛ подключены 142.





Всего на данный момент развёрнуто 5063 «ковидных» койки, из которых занято 2974. Доля свободного коечного фонда составляет 41,3%.





За эти же сутки выздоровело 700 человек, умерло — 23.





Общее число инфицированных в Прикамье достигло 139 385. За сутки в регионе проведено 9 910 ПЦР-исследований на коронавирус.





По состоянию на утро 28 ноября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 143 029 человек. При этом 800 722 жителя завершили курс вакцинации двумя компонентами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.