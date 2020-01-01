От инсульта умер Александр Градский Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер 28 ноября в 2:10, сообщают «Известия». Градскому было 72 года.

По информации СМИ, в пятницу, 26 ноября, музыкант был госпитализирован с подозрением на инсульт. Сообщается, что к ухудшению состояния здоровья привёл коронавирус, перенесенный им в сентябре.

Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске (Челябинская область). В 1974 году он окончил институт им. Гнесиных по классу вокала. С 1975 по 1976 год учился в Московской консерватории по классу композиции. С 1970-х годов артист занимался сольной карьерой. На его счету более четырёх десятков записанных альбомов.

«Скончался Александр Градский. Наши соболезнования родным, близким и всем, кто любил и будет любить творчество Александра Борисовича»,— говорится в сообщении «Первого канала» в Facebook. Градский был наставником популярного шоу телеканала «Голос».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.