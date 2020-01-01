Дело в отношении председателя правления ЖСК «Триумф. Квартал 2» направлено в суд Потерпевшими от действий обвиняемого признаны около 600 дольщиков Поделиться Поделиться Твитнуть

Триумф. Квартал 2 / фото: skyscrapercity.com

В Свердловском районном суде Перми готовится к рассмотрению уголовное дело в отношении председателя правления жилищно-строительного кооператива (ЖСК) «Триумф. Квартал 2». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ «злоупотребление полномочиями». Всего потерпевшими признаны почти 600 дольщиков.

Как пояснили в пресс-службе суда, обвиняемый, будучи председателем правления ЖСК «Триумф. Квартал 2» в период с сентября 2014 года по июнь 2017 года, получал в качестве паевых взносов средства дольщиков и был обязан направлять денежные средства на приобретение прав на земельный участок, строительство объектов и иные сопутствующие расходы.

Вместо этого мужчина «совершил действия, которые привели к появлению дебиторской задолженности ЖСК и ухудшению финансового положения ЖСК». В результате застройщик не смог исполнить свои обязательства. Жилые дома второй очереди ЖК «Триумф» так и не были достроены, а члены ЖСК лишились возможности реализовать свое право на жильё.

В 2016 году часть пайщиков вышла из Жилищно-строительного кооператива с заявлениями вернуть им паевые взносы. Под различными предлогами ЖСК затягивало выплаты, ввиду чего бывшие пайщики вынуждены были обращаться в суды.





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