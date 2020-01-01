Елена Синица В Пермском крае 694 новых случая заражения COVID-19 Умер ещё 31 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 694 новых случая COVID-19.

Сейчас в краевых стационарах в тяжёлом состоянии находятся 358 пациентов. Из них 159 подключены к аппаратам ИВЛ. За эти же сутки выздоровело 711 человек, умер — 31.





Общее число инфицированных в Прикамье достигло 138 692. За сутки в регионе проведено 9 812 ПЦР-исследований на коронавирус.





На данный момент в крае развёрнуто 5063 койки, из которых занято 2918. Доля свободного коечного фонда составляет 42,3%.





По данным на утро 27 ноября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 138 885 человек. При этом 797 764 жителя завершили курс вакцинации двумя компонентами.

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