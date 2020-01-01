Елена Синица В Прикамье выявлено 36 «ковидных» территорий Большинство случаев в краевой столице Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае зафиксирован 691 случай заражения COVID-19. Новые заболевшие обнаружены в 36 территориях региона.

Больше всего заражённых обнаружено в Перми — 292. На втором месте по заболеваемости — Чайковский, где коронавирус зафиксирован у 74 человек. На третьем месте — Краснокамский городской округ, в котором обнаружено 56 инфицированных жителей.





В Пермском муниципальном районе заболевание обнаружено у 36 жителей, в Березниках — у 25, в Нытвенском городском округе — у 17, в Верещагинском городском округе — у 15, в Красновишерском городском округе — у 14. По 13 случаев заражения зафиксировано в Березовском муниципальном и Оханском городском округах. По 12 жителей с COVID-19 выявлено в Александровском муниципальном округе, Лысьвенском и Октябрьском городских округах.





В Очёрском городском округе коронавирус диагностирован у 10 прикамцев, в Соликамском городском округе — у восьми. По семь человек заразились в Губахе, Кунгуре и Частинском муниципальном округе, по шесть — в Добрянском городском округе, Бардымском и Уинском муниципальных округах, по пять — в Суксунском городском округе, Большесосновском и Сивинском муниципальных округах.





По четыре случая заражения COVID-19 обнаружено в Кизеле, Ординском муниципальном округе, Горнозаводском и Ильинском городских округах. По три случая заболевания зафиксировано в Осинском и Чернушинском городских округах.





По одному инфицированному выявлено в Кунгурском районе, Чусовском городском округе, а также Гайнском, Еловском, Карагайском и Юрлинском муниципальных округах.

С начала пандемии в Пермском крае выявлено 137998 заболевших COVID-19.

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