Елена Синица Главой Большесосновского округа избран Владимир Тресков За него проголосовали девять из 15 депутатов Поделиться Поделиться Твитнуть

Владимир Тресков

bsosnovsky.ru

Сегодня, 26 ноября, депутаты думы Большесосновского округа выбрали главу муниципалитета. Им вновь стал Владимир Тресков.

Как сообщил «Новому компаньону» Тресков, на заседании присутствовали все 15 депутатов. За его кандидатуру проголосовали девять человек, против — шесть.





Напомним, в 2019 году Владимир Тресков возглавил Большую Соснову в статусе врио. В марте 2020 года депутаты думы избрали его главой. Тогда из 12 присутствовавших депутатов за него проголосовали 11, один воздержался.

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