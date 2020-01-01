Елена Синица Губернатор Прикамья выразил соболезнования в связи с трагедией на шахте в Кузбассе По предварительным данным, погибло 52 человека Поделиться Поделиться Твитнуть

Владимир Шалимов

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования в связи с трагедией на шахте «Листвяжная» в Кузбассе.

«Авария унесла десятки жизней сильных, смелых, мужественных людей — преданных своим профессиям горняков и спасателей. Это тяжёлое горе для всей Кемеровской области и невосполнимая утрата для родных и близких погибших. Терпения вам, мудрости и душевных сил, чтобы пережить это непростое испытание. Всем пострадавшим — скорейшего выздоровления», — передаёт слова губернатора пресс-служба краевого правительства.

Как сообщается на сайте администрации правительства Кузбасса, по предварительным данным, в результате взрыва в шахте погибли 46 шахтёров. Позже погибли шесть горноспасателей, которые шли им на помощь. Пострадавшие госпитализированы, риска для их жизни нет.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв также отметил, что семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь из федерального, областного и местного бюджетов, а также от предприятия.

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