Елена Синица
В Прикамье выявлен 691 новый случай заражения COVID-19
За эти же сутки умерло 24 человека
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По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждён 691 новый случай COVID-19. За эти же сутки выздоровело 702 человека, умерло 24.
Сейчас в краевых стационарах в тяжёлом состоянии находится 351 пациент, из них 153 подключены к аппаратам ИВЛ.
На данный момент развёрнуто 5063 «ковидных» койки. Из них занято 3106. Доля свободного коечного фонда составляет 38,7%.
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 137 998. За сутки в регионе проведено 9999 ПЦР-исследований на коронавирус.
По данным на утро 26 ноября, в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 127 519 человек. При этом 790 354 жителя завершили курс вакцинации двумя компонентами.
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