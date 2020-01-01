В Пермском крае выросли долги по зарплате Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности в Пермском крае по состоянию на 1 ноября 2021 года сложилась в размере 17,5 млн руб., сообщает Пермьстат.

Весь объем задолженности пришёлся на организации сельского хозяйства, охоты и лесозаготовок.

Численность работников, перед которыми организации имеют долг, — 788. Средняя задолженность на одного человека — 22,2 тыс. руб.

На 1 октября 2021 года просроченная задолженность по зарплате в регионе составляла 15,5 млн руб., а еще месяцем ранее — 2,1 млн руб.

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