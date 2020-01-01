В выходные в Пермском крае ожидается метель и потепление до 0 градусов Ветер усилится до 16-18 метров в секунду Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В выходные дни, 27 и 28 ноября, в Пермском крае из-за попадания в тёплый сектор циклона ожидается повышение температуры воздуха до 0…−5° (это сразу на 8° выше климатической нормы). Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на специалистов научного проекта «Метеоролог и я».

В субботу при усилении ветра до 16-18 м в секунду пройдёт небольшой и умеренный снег, метель. В Перми днём воздух прогреется до -1…-3°.

В воскресенье в краевом центре прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшой снег. Температура в дневные часы — от -3 до -5°.

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