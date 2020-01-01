Олеся Максименко В «Чёрную пятницу» пермяки предпочитают приобретать мелкую бытовую технику В день распродаж товары со скидкой покупает 81% жителей краевой столицы Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным опроса, проведённого маркетплейсом Ozon, 81% пермяков покупают товары в «Чёрную пятницу», причём ни разу не пропустил акцию каждый шестой. За месяц-полтора 58% респондентов начинают копить деньги.

Наибольшим спросом в этот день пользуется мелкая бытовая техника — на неё приходится 36% спроса. Также пермяки приобретают гаджеты и крупную бытовую технику (по 25%), товары для дома (25%), одежду и товары для животных (по 22%). Кроме того, в числе наиболее часто приобретаемых товаров — летние одежда и обувь, подарки на праздники и вещи для детей на вырост.

В среднем на распродаже 44% пермяков тратят 10–20 тыс. руб., 33% — 20–30 тыс. руб. С более крупными суммами расстаются только 11% опрошенных.

В пресс-службе маркетплейса также отмечают, что в «Чёрную пятницу» в ноябре 2020 года оборот от продаж на Ozon в Перми и Пермском крае вырос в 2,4 раза по сравнению с акцией предыдущего года. Самыми продаваемыми товарами в этот день в прошлом году стали набор пластилина, чай, зерновой кофе, шоколадное яйцо и крем-мыло.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.