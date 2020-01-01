Олеся Максименко В Пермском крае за сутки коронавирусной инфекцией заразились жители 35 территорий В столице региона — 345 инфицированных Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 35 муниципалитетах Пермского края. Наибольшее количество заболевших — в Перми (345), Краснокамском (47) и Лысьвенском (26) округах.

Кроме того, 22 новых диагноза COVID-19 поставлено в Пермском районе, 18 — в Чернушинском округе, 15 — в Бардымском, по 14 — в Добрянском, Карагайском и Нытвенском, по 13 — в Оханском и Уинском, 12 — в Ординском, по 11 — в Горнозаводском и Октябрьском округах.

В Березниках, Осинском, Очёрском и Суксунском округах — по 10 инфицированных, в Александровском, Берёзовском, Кишертском округах и Чайковском — по девять, в Еловском округе — восемь.

По четыре новых случая — в Верещагинском, Ильинском округах и Кунгуре, по три — в Кизеле, Кудымкаре, Кунгурском районе, Сивинском и Соликамском округах, по два — в Губахе, Большесосновском и Частинском округах, один — в Чусовском округе.

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