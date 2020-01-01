В Перми начинается реставрация «Дачи Синакевича» Дальнейшее использование здания пока обсуждается Поделиться Поделиться Твитнуть

Дача Синакевича

Константин Долгановский

Подрядчик начал подготовительные к реставрации работы на объекте культурного наследия «Дачи Синакевича» (ул. Танцорова, 24). Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил глава Перми Алексей Дёмкин.

«Основная задача реставрации — максимальное сохранение аутентичных деталей этого здания, воссоздание деревянных конструкций, архитектурного декора, — отметил градоначальник. — Городской центр охраны памятников будет контролировать подрядчика на всех этапах, чтобы он восстановил особняк в том виде, в котором его задумывал архитектор на рубеже XIX и XX веков».

На первом этапе запланировано укрепление несущих конструкций и замена фундамента. В следующем году — ремонт балконов, устройство кровли, реставрация печи, воссоздание утраченных элементов фасада и другие работы. Объект также будет адаптирован для маломобильных людей.

Работы продлятся до сентября 2022 года.

Дальнейшее использование здания пока обсуждается.

Напомним, выполнением реставрационных работ объекта культурного наследия регионального значения «Дача Синакевича» за 18,7 млн руб. будет заниматься ООО «Союз ПС». А проведением инженерно-технического обследования второго памятника — «Дачи на набережной» — ООО «Стройтехэксперт».

О том, что яркие образцы «деревянного модерна» — дачи основателя пермского университета Николая Мешкова и первого директора оперного театра Александра Синакевича в Старых Водниках — исчезают на глазах, «Новый компаньон» писал ещё в начале 2018 года.





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