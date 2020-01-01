В минздраве Пермского края поддержали инициативу о продлении действия QR-кодов для переболевших COVID-19 С предложением накануне выступила зампред правительства РФ Татьяна Голикова Поделиться Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Продлить действие сертификатов для людей, переболевших COVID-19, имеет смысл в ближайшее время. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог пермского минздрава Вадислав Семериков.

«Сейчас ситуация такова, что риск заболеть коронавирусом повторно у жителей не очень высок», — считает специалист.

Вместе с тем Семериков всё-таки рекомендует привиться переболевшим спустя полгода после выздоровления:

«У привитых уровень антител выше, поэтому рекомендую переболевшим, которые всё равно находятся в группе риска, вакцинироваться по истечении шести месяцев».

Напомним, 24 ноября с инициативой продлить действие QR-кодов для переболевших с шести месяцев до одного года на совещании правительства РФ выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Владимир Путин поддержал предложение. В ближайшее время на «Госуслугах» срок действия QR-кодов для переболевших будет изменён.

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