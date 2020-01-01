Минздрав сегодня зарегистрирует вакцину от COVID-19 для подростков В гражданский оборот препарат «Спутник М» начнёт поступать в конце декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

Татьяна Голикова

yandex.ru

Сегодня на заседании правительства РФ вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Минздрав зарегистрирует вакцину от COVID-19 для детей от 12 до 17 лет «Спутник М» 24 ноября, а в гражданский оборот препарат может поступить в конце декабря.

При этом прививки от ковида детям будут ставиться только при наличии согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет.

По словам Голиковой, уровень коллективного иммунитета к ковиду в России на сегодня достиг 50,4%, а Москва и Липецкая область близки к достижению коллективного иммунитета в 80%.

В Амурской, Новгородской, Томской областях, Хабаровском крае и Крыму заболеваемость коронавирусом выше, чем в среднем по стране.

Татьяна Голикова также предложила продлить действие сертификата для переболевших с шести месяцев до одного года.

Владимир Путин, участвовавший в заседании правительства, предложил подумать над созданием вакцины от коронавируса для детей от двух лет.

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