Минздрав сегодня зарегистрирует вакцину от COVID-19 для подростков
В гражданский оборот препарат «Спутник М» начнёт поступать в конце декабря
Сегодня на заседании правительства РФ вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Минздрав зарегистрирует вакцину от COVID-19 для детей от 12 до 17 лет «Спутник М» 24 ноября, а в гражданский оборот препарат может поступить в конце декабря.
При этом прививки от ковида детям будут ставиться только при наличии согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет.
По словам Голиковой, уровень коллективного иммунитета к ковиду в России на сегодня достиг 50,4%, а Москва и Липецкая область близки к достижению коллективного иммунитета в 80%.
В Амурской, Новгородской, Томской областях, Хабаровском крае и Крыму заболеваемость коронавирусом выше, чем в среднем по стране.
Татьяна Голикова также предложила продлить действие сертификата для переболевших с шести месяцев до одного года.
Владимир Путин, участвовавший в заседании правительства, предложил подумать над созданием вакцины от коронавируса для детей от двух лет.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.