Елена Синица Краевой парламент поддержал федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах Рассмотрение закона в Госдуме назначено на 16 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На пленарном заседании 25 ноября депутаты краевого парламента поддержали проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, учреждения культуры, объекты общественного питания и розничной торговли при предъявлении либо QR-кода, подтверждающего прививку, либо документа о перенесённом заболевании, либо медотвода.





При этом до 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.





Как отметил на заседании председатель социального комитета ЗС Сергей Ветошкин, «эти нововведения носят компромиссный характер».





«Такие правила позволяют учесть интересы тех, кто уже имеет иммунитет к коронавирусной инфекции или в силу объективных причин не может ставить прививку. В целом новые правила должны определить понятные для всех условия жизни в новых реалиях, которые диктует нам пандемия», — сказал Ветошкин.





Предполагается, что мера будет действовать до 1 июня 2022 года.





Сейчас решения регионов по этому законопроекту будут направлены в Госдуму. Его рассмотрение назначено на 16 декабря. Предполагается, что после принятия закона губернатор будет вправе определить перечень объектов, где будет действовать система QR-кодов.

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