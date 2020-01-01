За сутки в Пермском крае COVID-19 подтверждён у 693 жителей Вылечились от коронавируса 699 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошлые сутки в Прикамье выявлено 693 новых случая COVID-19, выздоровели 699 человек, 30 пациентов скончались.

Среди новых заболевших 71 человек был вакцинирован.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 137 307.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных для лечения больных COVID-19, в тяжёлом состоянии находятся 373 пациента. Из них 164 подключены к аппаратам ИВЛ.

По состоянию на утро 25 ноября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 118 569 человек. 783 701 житель завершил курс вакцинации двумя компонентами.





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