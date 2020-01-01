Возбуждено уголовное дело по факту незаконного производства стеклоомывателя в Перми Полицейские изъяли 16 тыс. литров метилового спирта и две тысячи канистр стеклоомывающей жидкости Поделиться Поделиться Твитнуть

цех по производству стеклоомывателя из метилового спирта в Перми

ГУ МВД России по Пермскому краю

Оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю пресекли незаконное производство стеклоомывающей жидкости, в состав которой входил метанол. Предприятие по ее розливу полицейские обнаружили в ангаре на ул. Промышленной в Перми, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Производство осуществляла официально зарегистрированная коммерческая организация. По словам ее директора и сотрудников, о законодательном запрете на использование метилового спирта для бытовых целей им не было известно. В связи с этим предприятие торговало стеклоомывающей жидкостью, имеющей в своем составе ядовитое вещество, не один год. Установлено, что готовая продукция поставлялась в города и села Прикамья, а также в Республику Татарстан.

В ходе обысков сотрудники полиции и ФСБ изъяли более 16 тыс. литров метилового спирта, а также две тысячи канистр готовой к продаже жидкости.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 234 УК РФ, возбуждено уголовное дело. Полицейскими будут проведены мероприятия по изъятию незаконно произведенной продукции из торговых предприятий.

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