Елена Синица В Прикамье приёмным родителям детей с ОВЗ увеличили вознаграждение Размер надбавки составит 446 рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Законодательного собрания поддержали законопроект о повышении на 10% вознаграждения приёмным родителям детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Размер надбавки с 2022 года составит 446 руб. (до надбавки вознаграждение составляло 4,3 тыс. руб.). Решение принято на пленарном заседании парламента 25 ноября.

При этом комитет по социальной политике рекомендовал парламенту вновь рассмотреть повышение вознаграждения с 1 января 2023 года.





Напомним , ранее сообщалось, что сейчас на учёте в органах опеки 10 177 детей-сирот. При этом 9644 из них воспитываются в замещающих семьях, а 3632 — в приёмных семьях. Отмечается, что в регионе числится 710 детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья.

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