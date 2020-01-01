Елена Синица В Прикамье могут увеличить вознаграждение приёмным родителям за воспитание детей с ОВЗ Надбавка составит 446 руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

С 1 января 2022 года предлагается увеличить на 10% вознаграждение приёмным родителям за воспитание каждого ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) . Об этом сообщил министр социального развития Павел Фокин во время заседания комитета Заксобрания по соцполитике.

По данным доклада министра социального развития Павла Фокина, сейчас на учёте в органах опеки 10 177 детей-сирот. При этом 9 644 из них воспитываются в замещающих семьях, а 3632 — в приёмных семьях.

Отмечается, что в регионе числится 710 детей-сирот с ограниченными возможностями.

Сейчас вознаграждение приёмным родителям составляет 4,3 тыс.руб. Надбавка с 2022 года может составить 446 руб.

По мнению депутата Ильи Лисняка, надбавка должна составить значительно больше — 50%. Он отметил, что надбавка 446 руб. «выглядит как издёвка».

Павел Фокин пояснил, что вознаграждение приёмным семьям — это одна из многих оказывающихся мер поддержки. Средства из краевого бюджета для детей с ограниченными возможностями развития выделяются и по другим видам поддержки.

В результате депутаты комитета поддержали законопроект в первом чтении. Также председатель комитета Сергей Ветошкин попросил главу минсоца предоставить данные о всех имеющихся мерах поддержки.

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