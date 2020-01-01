Вернувшихся из-за границы жителей Прикамья оштрафовали на 4,6 млн рублей В течение трёх дней с момента прибытия они не сдали ПЦР-тест на коронавирус Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, вернувшихся из-за границы жителей Пермского края, которые не сдали ПЦР-тест на коронавирус, оштрафовали на общую сумму 4,6 млн руб.

В ведомстве напомнили о постановлении главного государственного врача РФ от 18 марта 2020 года, согласно которому граждане России в течение трёх дней со дня прибытия на территорию страны обязаны пройти однократное тестирование на коронавирус методом ПЦР. До получения результатов необходимо соблюдать обязательную изоляцию по месту жительства.

Как передаёт ВЕТТА, из 1051 человека, не прошедшего обследование методом ПЦР в первые дни после прибытия, привлечены к административной ответственности 1044. В суде было рассмотрено 595 дел.

В условиях распространения коронавируса и в преддверии новогодних праздников в Роспотребнадзоре рекомендовали жителям Прикамья провести время в кругу семьи, воздержаться от путешествий и посещения массовых мероприятий.

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