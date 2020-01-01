Олеся Максименко В Перми выданы разрешения на строительство двух многоквартирных домов Новые здания появятся на улице Куйбышева и шоссе Космонавтов Поделиться Поделиться Твитнуть

Власти Перми выдали разрешения на строительство в краевой столице двух многоквартирных жилых домов.

Один дом с переменной этажностью от 12 до 15 этажей на 656 квартир будет построен на ул. Куйбышева, 135. Здесь же застройщик — ООО «Специализированный застройщик «Куйбышева, 135» — планирует возвести двухэтажный торгово-выставочный центр.

Второй объект — на шоссе Космонавтов, 309а, корпус 1 — построит ООО «Специализированный застройщик «Компас». Это будет 26-этажный дом общей площадью 105,9 тыс. кв. м на 1841 квартиру.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.