Олеся Максименко Новые заболевшие коронавирусом выявлены в 34 муниципалитетах Прикамья В лидерах — Пермь, Краснокамский и Осинский округа Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции выявлены в 34 территориях Прикамья.

Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Перми, Краснокамском и Осинском округах — 362, 73 и 38 случаев соответственно. Также высокие показатели заболеваемости в Пермском районе (20), Кудымкаре и Куединском округе (по 17), Чусовском округе (13), Сивинском (12) и Очёрском (11) округах.

По 10 диагнозов COVID-19 поставлено в Кунгуре, Карагайском и Октябрьском округах, по восемь — в Чайковском, Бардымском, Кудымкарском и Чернушинском округах, семь — в Суксунском, шесть — в Юсьвинском.

В Большесосновском, Кишертском, Нытвенском, Оханском и Частинском округах выявлено по пять новых случаев инфицирования, в Березниках, Кунгурском районе, Ильинском, Соликамском и Уинском округах — по четыре, в Кочёвском и Юрлинском округах — по три.

Двое заболевших — в Верещагинском округе, в Берёзовском, Гайнском и Лысьвенском округах — по одному.

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