Елена Синица Глубина падения Глава краевого минэка и уполномоченный по правам предпринимателей поспорили о финансовом положении общепита Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В среду, 24 ноября, депутаты комитета заксобрания по промполитике заслушали информацию о сложившейся ситуации в сфере общепита и совершенствовании системы налогообложения для неё. В ходе обсуждения речь зашла и о выручке общепита после введения антиковидных мер.

С введением системы QR-кодов сфера общепита испытала «провал», если смотреть выручку понедельно, сказал на заседании глава регионального минэка Эдуард Соснин.

По словам главы ведомства, по данным на 19 октября, выручка со всех касс составляла 530 млн руб., а по данным на 9 ноября — 300 млн руб. При этом Соснин отметил, что эта сумма всё равно в два раза больше, чем в подобный период 2020 года.

«Если смотреть на выручку общественного питания в 2021 году, она значительно превышает выручку 2019 и 2020 годов суммарно. Конечно, есть предприниматели, которые испытывают трудности, и мы это видим по числу контрольно-кассовой техники. В 2021 году её количество снижалось, но сейчас стабилизировалось. Это свидетельствует о том, что некоторые предприятия действительно закрываются. Но те, которые остаются, суммарно показывают по рынку оборот больше, чем за 2019–2020 годы», — пояснил Эдуард Соснин.

В частности, министр сообщил, что с введением антиковидных ограничений суммарная выручка с касс сейчас составляет 2,4 млрд руб. в месяц. В то же время в октябре 2019 года, «когда о ковиде ещё знать не знали», она составляла 1,9 млрд руб., в октябре 2020-го — 1,6 млрд руб.

Кроме того, он обратил внимание, что за шесть месяцев 2019 года от общепита поступили налоги на сумму 283 млн руб., 2020 года — 264 млн руб., 2021 года — 437 млн руб.

«Значительно растут НДФЛ — более чем на 50%. Более чем в два раза выросли поступления по спецрежимам. Значительно выросли поступления по налогам на прибыль организаций. Судя по этим данным, сфера общественного питания не испытывает каких-то существенных проблем. Даже в период введения QR-кодов», — подчеркнул Соснин.

Он также добавил, что только 20% предпринимателей, которые имели на это право, применили пониженные ставки. В результате этой меры выпадающие доходы бюджета составили 2 млрд руб., но правительство было готово к выпадающим доходам в пять раз больше, отметил глава минэка. Это свидетельствует о недостаточном информировании предпринимателей, считает Соснин.

Сейчас нужно напомнить предпринимателям о том, что они могут применять пониженную ставку. Нужно, чтобы они не боялись пользоваться этим правом, ведь, «если предприниматель заплатит налоги по полной, налоговая деньги назад не вернёт», добавил глава ведомства.

Соснин также отметил, что сейчас дополнительные меры поддержки не рассматриваются.

Проблема не в недостаточной информированности, не согласился уполномоченный по защите прав предпринимателей Павел Новосёлов.

«Я просто не верю, что 80% предпринимателей не следят за своим налоговым режимом. Это говорит о том, что они попросту не смогли воспользоваться этими мерами поддержки. Почему? Потому что меры оказывались не по фактическому падению выручки, а по коду ОКВЭД. Это говорит о том, что код ОКВЭД у этих предпринимателей просто не подошёл, несмотря на то что они, скорее всего, занимались деятельностью именно в пострадавшей сфере», — сказал Новосёлов.

Он также считает упущением тот факт, что за два года пандемии подход к мерам поддержки не пересмотрели.

Согласно налоговому кодексу, устанавливать код ОКВЭД в соответствии с основным видом деятельности — это обязанность и ответственность предпринимателя, ответил Эдуард Соснин. Он добавил, что другого подхода, кроме как рассмотрение предпринимателей по ОКВЭДам, нет.

На это Павел Новосёлов предложил использовать данные налоговой о выручке предпринимателей: «Если вы видите падение выручки больше чем на 50%, неужели это не основание оказать поддержку?»

Соснин ответил, что таких предпринимателей как раз по ОКВЭДам и замечают.

«Это замкнутый круг. Если предприниматель указал ОКВЭД гостиничный бизнес, а по факту оказывает услуги перевозчика, то он в статистику налоговой попадает как гостиничный бизнес. Да, это недоработка налоговой службы в том числе, признаю. У них не хватает ресурсов, чтобы всех обязать поменять свой основной ОКВЭД», — сказал руководитель минэка.

Новосёлов же заявил, что не верит, что, несмотря на фиксируемое повышение выручки, «рестораторы стали жить лучше, чем в 2019 году».

«Всему причина — инфляция. Все мы ходим в магазин и видим, насколько выросли цены на продукты питания. Это одна причина. Я думаю, что они не жируют сейчас», — отметил Павел Новосёлов.

В результате Эдуард Соснин предложил всем активизироваться в информационной кампании и посмотреть по итогам года, сколько предпринимателей воспользуется мерой поддержки.





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