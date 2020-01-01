Елена Синица Бюджет, налоговые льготы и назначения Какие вопросы рассмотрит краевой парламент на ноябрьском заседании Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В четверг, 25 ноября, состоится очередное пленарное заседание краевого парламента. В его повестке 49 вопросов. В числе наиболее важных — утверждение бюджета региона на ближайшую трёхлетку и изменения в налоговой сфере.

Налоговые льготы

В рамках заседания депутаты должны принять решение об отмене ряда налоговых преференций для крупных предприятий. Изначально законопроект предполагал отмену дифференцированных ставок по налогу на имущество в отношении новых основных средств.

Кроме этого, планировалось отменить льготы в отношении имущества для охраны природы, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Они считаются устаревшими. За 2020 год потери от этой льготы для краевого бюджета составили 337 млн руб.

Помимо этого, власти Прикамья предлагали пересмотреть объём инвестиций в приоритетные региональные инвестпроекты. Поясняется, что к малым инвестпроектам будут относиться инициативы с объёмом вложений от 100 до 500 млн руб. (сейчас от 100 млн до 1,5 млрд руб.), к средним — от 500 до 1,5 млрд руб. (сейчас от 1,5 до 10 млрд руб.), к крупным — от 1,5 млрд руб. (сейчас от 10 млрд руб.).

Также предлагалось запретить одновременно использовать льготу по налогу на прибыль для инвестпроектов и льготы по налогу на имущество для производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции, а также для организаций, сдающих в аренду воздушные транспортные средства.

Однако депутаты комитета по промышленности, экономической политике и налогам подготовили поправки ко второму чтению. Так, предлагается сохранить дифференцированные ставки по налогу на имущество в отношении новых основных средств и «нулевую» ставку по налогу на имущество организаций, используемое для охраны природы.

В случае с дифференцированными ставками уточняется, что преференция сохранится до 2025 года, но при этом изменится налоговая ставка — 1,1% в течение трех лет с момента ввода основного средства в эксплуатацию.

В краевом министерстве экономического развития и инвестиций отмечают, что поэтапную отмену этой льготы можно считать компромиссом между интересами государства и налогоплательщиками.

Говоря о льготе для природоохранных организаций, в ведомстве отметили, что вопросы экологии сегодня находятся не только в региональной, но и всероссийской повестке, а существующая льгота является стимулом для предприятий при принятии решений о покупке нового и современного оборудования для охраны окружающей среды.

Есть и другие налоговые инициативы — организации и физлица, владеющие автомобилями исключительно с электродвигателями, могут освободить от уплаты транспортного налога.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что такая льгота может простимулировать автомобилистов перейти на экологически чистый транспорт.

В финансово-экономическом обосновании уточняется, что по данным на 2020 год, на территории края насчитывалось 20 таких автомобилей. В случае введения этой льготы сумма выпадающих доходов ежегодно будет составлять 300,4 тыс. руб.

Кроме этого, предлагается установить пониженные ставки по налогу, уплачиваемому с помощью упрощённой системы налогообложения для впервые зарегистрированных налогоплательщиков. Благодаря этому предприниматели и организации, впервые зарегистрированные с 2022 года и выбравшие упрощенную систему налогообложения, получат пониженную ставку. При этом предоставление налоговой преференции не зависит от отрасли и численности сотрудников предприятия.

Бюджет

Кроме этого, краевой парламент примет во втором чтении проект регионального бюджета на 2022-2024 годы.

Между чтениями к проекту закона поступило 70 поправок. Наиболее принципиальные изменения касаются снижения дефицита.

В частности, в 2022 году доходы бюджета составят 182 млрд руб., расходы — 196,5 млрд руб., дефицит — 14,5 млрд руб.

Налог на прибыль организаций всё так же остаётся основным источником дохода. Сейчас его доля от всех остальных доходов составляет 46%.

Бюджет, как и прежде, остаётся социально ориентированным. Почти 70% его расходов направлено на социальные программы.

Поддержка

Во втором чтении депутаты рассмотрят увеличение на 10% вознаграждения приёмным родителям за воспитание каждого ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.

Сейчас на учёте в органах опеки 10 177 детей-сирот. При этом 9 644 из них воспитываются в замещающих семьях, а 3632 — в приёмных семьях. Отмечается, что в регионе числится 710 детей-сирот с ограниченными возможностями.

Сейчас вознаграждение приёмным родителям составляет 4,3 тыс.руб. Надбавка с 2022 года может составить 446 руб.

При этом, члены комитета по соцполитике рекомендовали правительству при формировании бюджета на следующий год рассмотреть возможность вновь увеличить выплаты.

Назначения

Помимо этого, на заседании произойдёт ряд назначений в региональную Контрольно-счётную палату (КСП). Так, на должность заместителя председателя КСП рассмотрят кандидатуру Денисовой Ирины, на должности аудиторов — Чуклинова Кирилла, Алешковой Анны, Бабина Вадима, Думкиной Ольги, Романчук Оксаны, Скорнякова Юрия и Труниной Марины.

Как зампредседателя, так и аудиторы КСП назначаются на должность сроком на шесть лет. В случае одобрения кандидатур, постановления вступят в силу с 1 января.

Награждения

Кроме этого, на заседании утвердят претендентов на премию в сфере культуры и искусства за 2020 год.

Так, в номинации «Литература» премию предлагается присудить творческой группе «Сенатор» за издание журнала «Вещь». В состав группы входят Борис Эренбург, Юрий Куроптев и Павел Чечёткин.

В номинации «Театр» вознаградят постановочную группу Лысьвенского театра драмы в составе режиссёра-постановщика Андрея Шляпина, артистов Натальи Мироновой, Эдуарда Фролова и Михаила Тихомирова. Им предлагается присудить премию за спектакль «Визит дамы».

На премию в этой номинации претендует и постановочная группа Театра-Театра за спектакль «Загадочное ночное убийство собаки». В группу вошли режиссёр Даниил Чащин, художник по свету Евгений Козин, артист Александр Гончарук и Дмитрий Разумов, отвечавший за сценографию и костюмы.

В номинации «Изобразительное искусство» предлагается наградить творческий коллектив Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества за мемориал «Солдат России». В состав творческого коллектива вошли автор композиционной идеи монумента Иван Сторожев, соавтор идеи и скульптор Елена Симанова и архитектор проекта Андрей Жуковский.

Кроме того, за выставку «Ты не плачь обо мне» премия может быть вручена авторскому коллективу галереи «Марис-арт».

В номинации «Кино» могут наградить авторский коллектив клуба-киноцентра «Пермская синематека» за создание фильма «От Орла до Праги. Дивизия чёрных ножей». В составе коллектива — режиссёр Павел Печёнкин, автор сценария Анна Отмахова, звукооператор Геннадий Широглазов, композитор Никита Широков и оператор Андрей Коршунов.

В номинации «Сохранение и популяризация культурного наследия» лауреатами премии может стать авторский коллектив администрации Краснокамского городского округа за музейную экспозицию «Краснокамск. Награды Победы». Её могут получить директор Краснокамского краеведческого музея Людмила Попова, а также его сотрудники Ольга Курочкина и Татьяна Семакина, художник Ольга Вологина, экспозиционист Ольга Сафрошенко.

Творческую группу МАУ «Центральный выставочный зал» могут номинировать за творческий проект «Ленинград — Молотов. Волшебные пуанты». В состав номинантов вошли директор учреждения Марина Фельдблюм и его сотрудники Анна Курмшина, Ольга Анисимова, Элла Нафуллина, Людмила Думало. Их могут наградить в номинации «Проект в различных видах искусства и творчества».

За фильм-концерт «Детские тетради» в номинации «Пропаганда и продвижение искусства Пермского края» лауреатом может стать творческая группа Пермского музыкального колледжа. В её составе — Юлия Смирнова, Людмила Беляева, Анна Гостева, Светлана Караваева и Ирина Ферафонтова.

За личный вклад в сохранение культуры и искусства региона в номинации «Честь и достоинство» победителем может стать заслуженный журналист, редактор службы тематических программ «ВГТРК-Пермь» Сергей Тупицын.

На выплату денежных премий в бюджете предусмотрено 2,133 млн руб.

Доклады

В рамках правительственного часа депутаты заслушают доклад министра ЖКХ Балахнина Артёма о реализации проекта «Городская среда» в 2021 году.

Кроме этого, с информацией о деятельности Государственной инспекции труда в Пермском крае выступит руководитель ведомства Украинский Олег.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края :

— На этой неделе проведем четвёртое пленарное заседание четвёртого созыва краевого парламента. Депутатам предстоит принять проект регионального бюджета на следующие три года во втором окончательном чтении. Коротко о его доработке между чтениями.

Основные показатели региональной казны в следующем году составят: доходы — 182 285,6 млн. рублей, расходы — 196 797,3 млн. рублей. Радует, что удалось снизить дефицит. По информации регионального минфина, после доработки он уменьшится почти на 1 млрд рублей и составит 14,5 млрд рублей (8,2% к объему собственных доходов).

Бюджет сформирован с учетом основных приоритетов развития Пермского края: сохранение социальных обязательств, поддержка бизнеса и территорий, реализация национальных проектов. Профильный комитет рассмотрел более 70 поправок к главному финансовому документу региона.

Второй год подряд бюджет Прикамья верстается в условиях пандемии. В этой непростой социально-экономической ситуации важно было предусмотреть необходимые средства для поддержки наших граждан и системы здравоохранения.

Ещё одна часть повестки предстоящего заседания связана с непосредственными полномочиями краевого парламента. В связи с последними изменениями законодательства, сотрудники Контрольно-счетной палаты региона стали приравниваться к государственным служащим. В связи с этим, депутаты рассмотрят целый ряд постановлений о назначении заместителя председателя КСП и аудиторов контрольного органа на государственную должность. Также предстоит утвердить список кандидатур от Законодательного Собрания в новый состав Избирательной комиссии Прикамья. В указанный срок фракции краевого парламента направили свои предложения, был сформирован список из семи кандидатов.

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