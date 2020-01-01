Олеся Максименко В выходные без холодной воды останутся 26 домов Мотовилихи Причина отключения — ввод нового водопровода Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В предстоящие выходные холодное водоснабжение будет отсутствовать в 26 домах, расположенных в Мотовилихинском районе Перми, передаёт ТК ВЕТТА со ссылкой на ООО «Новогор-Прикамье».

Причина отключения — врезка нового водопровода, который соединит жилой дом по ул. Инженерная, 36 с действующей системой водоснабжения.

Холодную воду отключат с 09:30 27 ноября до 9:30 28 ноября в домах по адресам: ул. Димитрова, 13, ул. Инженерная, 15, 17, 17а, 18, 19, 36, ул. КИМ, 69, 77, ул. Металлистов, 18, ул. Н. Быстрых, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, ул. Халтурина, 4, 6, 8, 8а,10, 12.









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