За сутки в Пермском крае подтверждено 694 новых случая COVID-19 Скончались 24 пациента Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье выявлено 694 новых случая COVID-19. Выздоровели 682 человека, 24 пациента скончались.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных для лечения больных COVID-19, в тяжёлом состоянии находятся 364 пациента, из них 165 подключены к аппаратам ИВЛ. Доля свободного коечного фонда — 34,7%.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 136 614.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.