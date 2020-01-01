Строительство ледового городка на эспланаде в Перми власти оценили в 10 млн рублей Заявки на конкурс принимаются до 29 ноября Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пять дней остаётся до окончания приёма заявок на конкурс, объявленный администрацией Перми, по обеспечению функционирования новогоднего комплекса на эспланаде. Подрядчику предстоит построить ледовый городок со скульптурами, а также обслуживать его до конца зимы.

Начальная цена контракта — 10 млн руб. Строительство ледового комплекса должно стартовать в начале декабря, а завершиться к 24-му числу, когда городок должен начать работу. Устройство ледовых объектов должно обеспечить безопасное и качественное обслуживание посетителей новогоднего комплекса в период с 25 декабря 2021 года по 13 февраля 2022 года.

Согласно конкурсной документации, в ледовый комплекс «Новогодье», разработанный в советской тематике, должны войти ледовое ограждение ели «Мальчики-зайчики и девочки-снежинки», смотровые площадки «Дед Мороз и Снегурочка», «Фейерверк», «Куранты», ледовый лабиринт «Оливье», композиции для фотографирования «Селёдка под шубой», «Трон для Деда Мороза».

В Перми тем временем заканчивается установка и украшение главной новогодней ели на эспланаде. Работы проводит подрядчик из Санкт-Петербурга ООО «Ёлочкин».

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