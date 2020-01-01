В Пермский край доставлено более 66 тыс. комплектов вакцины от коронавируса В ближайшее время партия будет распределена между лечебными учреждениями Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье пришла новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» — всего 66,6 тыс. комплектов. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

В ближайшее время партия будет распределена между лечебными учреждениями, участвующими в иммунизации населения.

Всего с начала года в регион доставлено почти 1,4 млн комплектов вакцин от COVID-19. По данным минздрава, прививку от коронавируса поставили 1,1 млн жителей края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.