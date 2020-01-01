Олеся Максименко
Орджоникидзевский суд Перми возглавил Дмитрий Вяткин
Он официально вступил в должность
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Председателем Орджоникидзевского районного суда Перми на шестилетний срок назначен Дмитрий Вяткин.
Он официально вступил в должность 23 ноября 2021 года, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.
Стаж работы Дмитрия Вяткина в юриспруденции составляет 18 лет. С 2014 по 2020 год он возглавлял Березниковский городской суд Пермского края.
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