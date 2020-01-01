Олеся Максименко Орджоникидзевский суд Перми возглавил Дмитрий Вяткин Он официально вступил в должность Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Председателем Орджоникидзевского районного суда Перми на шестилетний срок назначен Дмитрий Вяткин.

Он официально вступил в должность 23 ноября 2021 года, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Стаж работы Дмитрия Вяткина в юриспруденции составляет 18 лет. С 2014 по 2020 год он возглавлял Березниковский городской суд Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.