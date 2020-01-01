Олеся Максименко В Прикамье за сутки уменьшилось число «заражённых» территорий Новые случаи COVID-19 выявлены в 32 муниципалитетах региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в 32 территориях Прикамья.

В лидерах по количеству инфицированных — Пермь, Пермский район и Лысьвенский округ (313, 95 и 43 случая соответственно). В Чайковском — 35 заразившихся, в Березниках — 28, в Берёзовском и Соликамском округах — по 27, в Добрянском — 15, в Чернушинском — 13, в Красновишерском и Краснокамском — по 12.

В Горнозаводском и Нытвенском округах диагностировано по девять новых случаев COVID-19, в Кунгуре и Чердынском округе — по шесть, в Губахе, Кудымкарском и Чусовском округах — по пять, в ЗАТО Звёздный и Кудымкаре — по четыре, в Большесосновском и Суксунском округах — по три, в Верещагинском, Очёрском и Юсьвинском округах — по два.

По одному инфицированному — в Кунгурском районе, Александровском, Гремячинском, Карагайском, Октябрьском, Оханском и Юрлинском округах.

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