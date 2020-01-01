Уровень обработки твёрдых коммунальных отходов в Прикамье составляет всего 12% МинЖКХ отчиталось о реализации в регионе нацпроекта «Экология» Поделиться Поделиться Твитнуть

На заседании инфраструктурного комитета Заксобрания министерство ЖКХ представило доклад о реализации нацпроекта «Экология».

Согласно его целевым показателям, к 2030 году уровень обработки и утилизации твердых коммунальных отходов в регионе должен достигнуть 100% (сейчас показатель составляет лишь 12,28%). По информации министерства, порядка 96% мусора на территории края сегодня просто закапывают в землю. Перед краевыми властями стоит задача снизить цифру до 50%.

По словам министра ЖКХ Артёма Балахнина, достижение целей невозможно без введение на территории края раздельного сбора мусора. Он напомнил, что проект дуального сбора отходов стартовал в регионе в августе 2020 года. На сегодня в Прикамье установлено 535 специальных контейнеров для сортировки мусора по двум группам: сухие (без органики) и несортируемые (органические) отходы.

Сейчас сортировочные пункты действуют в Пермском районе, Краснокамске и Перми.

К 2024 году в Прикамье планируется запустить в эксплуатацию три технопарка и шесть мусоросортировочных комплекса: в 2022 году — в Чайковском, Лысьвенском городских округах и Березниках, в 2023 году — в Губахинском, Чернушинском, Верещагинском и Кунгурском округах, в 2024 году — в Перми и Еловском округе.

Как отметил председатель комитета Антон Удальёв, внедрение раздельного сбора мусора должно быть приоритетом для краевого правительства. Он увеличивает долю отходов, которую можно направлять на вторичную обработку, снижает нагрузку на полигоны ТКО и даёт дополнительный источник сырья для ряда предприятий. Однако, чтобы детально понимать, в каком направлении двигаться дальше и как именно наращивать долю обрабатываемых отходов в регионе, инфраструктурный комитет оставляет данный вопрос на своём контроле, подвёл итоги доклада Антон Удальёв.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.