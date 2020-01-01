Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Лауреатом фестиваля «Волшебная кулиса» стал номинант «Золотой маски» Краевой театральный конкурс прошёл с 14 по 22 ноября в 16-й раз Поделиться Поделиться Твитнуть

Антигона (Эва Мильграм) и Креонт

Театр-Театр

Фестиваль традиционно проводится один раз в два года Пермским отделением Союза театральных деятелей России при поддержке Союза театральных деятелей России, Министерства культуры РФ и Министерства культуры Пермского края, департамента культуры администрации Перми. В конкурсе принимают участие наиболее значительные театральные премьеры двух последних сезонов, прошедшие отбор экспертных групп ежегодного фестиваля «Прикамская театральная весна», где приглашённые критики отсматривают все новые спектакли в театрах Пермского края.

В конкурсную программу XVI «Волшебной кулисы» вошло 17 спектаклей от 11 театров Пермского края. В жюри работали театральные критики Евгения Тропп, Татьяна Тихоновец, Мария Сизова и Анна Иванова-Брашинская.

Премией «Честь и достоинство» награждены народный артист РФ Михаил Скоромохов — бывший художественный руководитель Пермского ТЮЗа, народная артистка РФ Лидия Аникеева — ведущая актриса Театра-Театра — и заслуженный работник культуры России Виталий Дубровин — бывший руководитель балетной труппы Пермского театра оперы и балета.

«Лучшим спектаклем большой формы», как и предсказывали все наблюдатели, была признана «опера для драматических артистов» «Антигона» (16 +, Пермский академический Театр-Театр, режиссёр Роман Феодори) которая в этом году претендует на Национальную театральную премию «Золотая маска» в девяти номинациях.

«Лучший спектакль малой формы» — «Войцек» (16 +, Коми-Пермяцкий национальный драматический театр им. М. Горького, режиссёр Юлия Беляева). Эксперт «Золотой маски» Владимир Спешков так говорит об этой постановке: «Спектакль трагической экспрессии, горькое кабаре отчаявшихся с двумя актёрскими работами очень высокого класса: Виталий Вычигин (Войцек) и Валерия Симакова (Мария)».

«Лучший спектакль для детей» — «Медной горы хозяйка» (6 +, Коми-Пермяцкий национальный драматический театр им. М. Горького, режиссер — Юлия Беляева).

Успех двух работ Юлии Беляевой — «Войцек» и «Медной горы хозяйка» — говорит о том, что Коми-Пермяцкому драматическому театру, кажется, наконец-то повезло с главным режиссёром. Неудивительно, что именно Юлии Беляевой был вручён диплом в номинации «Лучшая режиссёрская работа» — сразу за два спектакля.

Диплом за «Лучшую женскую роль» получила Софья Демидова за исполнение роли Лизы в спектакле «Герб города Эн» (16 +) в Березниковском драматическом театре, а в номинации «Лучшая мужская роль» — Альберт Макаров за исполнение роли Креонта в «Антигоне».

«Лучшей ролью молодой актрисы» была признана роль Насти в исполнении Анны Окуловой в «Медной горы хозяйке» Коми-Пермяцкого драматического театра.

Актёр того же театра Виталий Вычигин получил награду в номинации «Лучшая роль молодого актёра» за исполнение роли Войцека в одноимённом спектакле.

Диплом «Лучшая женская роль второго плана» получила Серафима Баранова-Кивилева за исполнение роли Дорины в спектакле «Тартюф» (16 +) Березниковского драматического театра.

Диплом «Лучшая мужская роль второго плана» достался Василию Цаплину за исполнение ролей официанта и проводника в спектакле «Утиная охота» (12 +, от 14 лет) в Молодёжной студии-театре «Доминанта» (Губаха).

Дипломом «Лучшая эпизодическая женская роль» награждена Галина Кудымова за исполнение роли Главной вороны в спектакле «Медной горы хозяйка» в Коми-Пермяцком драматическом театре.

Диплом «Лучшая эпизодическая мужская роль» получил Алексей Якубенко за исполнение роли Гургена в спектакле «Космос» (18 +) Лысьвенского театра драмы им. А. А. Савина.

«Лучшим актёрским ансамблем» жюри фестиваля признало ансамбль спектакля «Я вижу солнце» (12 +, Пермский театр юного зрителя, режиссёр — Михаил Скоморохов).

За «Музыку к спектаклю» жюри наградило Ольгу Шайдуллину, автора музыки к «Антигоне».

За сценографию к этому спектаклю приз в номинации «Лучшая работа сценографа» получил Даниил Ахмедов.

«Лучшей работой художника по костюмам» была признана работа Любови Мелехиной в спектаклях «Войцек» и «Медной горы хозяйка».

Евгений Козин получил диплом в номинации «Лучшая работа художника по свету» за работу в спектакле «Загадочное ночное убийство собаки» (12 +, Пермский академический Театр-Театр).

Специальные призы получили Александр Гончарук за исполнение роли Кристофера в спектакле «Загадочное ночное убийство собаки» и спектакль Пермского театра кукол «Цветы для Элджернона» (12 +, режиссёр Дмитрий Вихрецкий) — за поиск сценического языка в спектакле на социально значимую тему.

Диплом Ассоциации театральных критиков получила Вера Попова, режиссёр спектакля «Космос» в Лысьвенском театре драмы.

Специального упоминания жюри удостоен театр «Балет Евгения Панфилова» за кросскультурные связи в области современного танца в спектакле «Дикие маки» (16 +) французского хореографа Клода Брюмашона.

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