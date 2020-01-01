Елена Синица Краевому индустриальному техникуму присвоят имя Вениамина Сухарева Профильный комитет заксобрания поддержал эту инициативу Поделиться Поделиться Твитнуть

Вениамин Сухарев

permneft-portal.ru

Сегодня, 23 ноября, состоялось заседание комитета заксобрания по социальной политике. Депутаты поддержали законопроект о присвоении Краевому индустриальному техникуму имени почётного гражданина Перми, экс-гендиректора ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Вениамина Сухарева.

Изначально с этой инициативой к губернатору обратились представители техникума и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

«Стоит отметить, что для Краевого индустриального техникума всегда было базовым предприятием ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». В годы, когда Вениамин Платонович возглавлял эту организацию, он уделял очень большое внимание вопросам системного взаимодействия учебного заведения и своего предприятия, — сказала первый заместитель председателя краевого правительства Ольга Антипина. — По его личной инициативе проводились практические занятия в учебно-производственных мастерских. Техникум, учитывая то качество образования, которое он даёт, достоин быть носителем имени Вениамина Платоновича».

Депутаты комитета рекомендовали парламенту принять проект постановления.

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