За сутки в Пермском крае подтверждено 692 новых случая COVID-19 От коронавируса скончались 28 пациентов Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае коронавирусом заболели ещё 692 человека. Выздоровели 680, скончались 28 жителей региона.

В ковидных отделениях больниц сейчас находятся 3432 пациента (коечный фонд занят на 64%), в тяжёлом состоянии — 362 человека, из них 147 подключены к аппаратам ИВЛ.

По состоянию на утро 23 ноября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошёл 1 098 521 человек. 762 062 жителя завершили курс вакцинации двумя компонентами.

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