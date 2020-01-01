«Уралкалий» улучшил позиции в ежегодном ESG-рейтинге S&P Global CSA Поделиться Поделиться Твитнуть

«Уралкалий» значительно улучшил свои позиции в ESG-рейтинге S&P Global Corporate Sustainability Assessment за 2021 год. В этом году компания получила 65 баллов против 52 баллов годом ранее, что существенно превышает среднюю оценку химических компаний во всём мире — 30 баллов.

По итогам исследования S&P Global компания значительно улучшила свои показатели по всем ключевым аспектам:

— экологический (Environmental Dimension) — 76 баллов (рост на 11 баллов);

— социальный (Social Dimension) — 59 баллов (рост на 15 баллов);

— управленческий и экономический (Governance & Economic Dimension) — 61 балл (рост на 12 баллов).

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

— Мы очень гордимся высоким результатом в рейтинге S&P Global, который отражает последовательность в нашей работе в сфере ESG. Мы намерены и далее совершенствовать практики в области устойчивого развития по всем направлениям нашей работы с целью вклада в процветание и благополучие не только нашей компании, но и рынка и общества в целом.

Ангелина Верба, директор по устойчивому развитию и связям с инвесторами ПАО «Уралкалий»:

— За последний год в компании была проделана масштабная работа по всем основным направлениям устойчивого развития, о чём свидетельствует сильный результат в рейтинге S&P Global. Мы успешно реализуем нашу ESG-стратегию и работаем над Климатической стратегией компании, которую планируем опубликовать до конца 2021 года. По нашему мнению, стратегический подход в области ESG является неотъемлемой составляющей эффективного развития современного бизнеса.

S&P Corporate Sustainability Assessment — ежегодная аттестация практик устойчивого развития компаний в области ESG, проводимая агентством S&P Global. ESG-рейтинг S&P Global CSA является одним из наиболее известных и авторитетных в международном инвестиционном сообществе. В целом исследование охватывает более 10 тыс. компаний по всему миру.

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