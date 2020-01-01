Олеся Максименко За сутки новые случаи коронавируса выявлены в 39 муниципалитетах Прикамья В Перми — 337 заболевших Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки новые случаи COVID-19 диагностированы в 39 территориях Пермского края.

В лидерах по количеству заболевших — столица региона (337 заразившихся), Лысьвенский округ и Пермский район (по 52 новых случая), а также Чайковский (32).

Кроме того, 25 диагнозов COVID-19 подтверждены в Добрянском округе, 23 — в Краснокамском, 18 — в Чернушинском, 16 — в Осинском, 14 — в Губахе.

По 12 заразившихся — в Александровском округе и Кунгуре, 11 — в Частинском округе, 10 — в Ординском, девять — в Суксунском, восемь — в Сивинском, семь — в Октябрьском, шесть — в Березниках.

В Горнозаводском, Очёрском, Соликамском и Чусовском округах выявлено по пять новых случаев, в Кудымкаре — четыре, в Гайнском и Еловском округах — по три, в Кунгурском районе, Оханском, Большесосновском и Уинском округах — по два, в ЗАТО Звёздный, Кизеле, Берёзовском, Ильинском, Карагайском, Кишертском, Кочёвском, Красновишерском, Куединском, Нытвенском и Юсьвинском округах — по одному.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.